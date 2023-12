Mise en avant de l'intérêt supérieur de l'enfant : l'UNICEF équipe la salle d’audition de la brigade des mineurs

Les enfants sont des sujets vulnérables. Cette couche de la population sujette des violences multiformes a besoin d’une prise en charge spécifique. C’est dans cette dynamique que la brigade des mineurs a été créée. L’inauguration de la selle d’audition des mineurs marque une étape centrale dans l’opérationnalité de cette Brigade.









En fait, cette salle réfectionnée et outillée par l’UNICEF se veut un cadre de promotion des droits de l’enfant. Le centre favorisera une meilleure prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles telles que le viol, la pédophilie l'inceste, la pédopornographie entre autres. Retenons que la Brigade de protection des mineurs à un champ de compétence qui couvre la prise en charge des violences physiques, la maltraitance des enfants entre autres. D’ailleurs, dans le cadre de l’exécution de ses missions, la Brigade met l’accent sur la prévention selon la commissaire Florence Mendy. La Brigade effectue de manière concrète à travers des patrouilles aux abords des écoles et mène des opérations de retrait. « Pour une bonne prise en charge des enfants victimes d'infractions pénales ou en danger, la Brigade collabore avec les institutions telles que le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, la Direction de la Protection Judiciaire et Sociale », informe la commissaire Mendy.





Les missions de la Brigade sont donc centrées sur la protection des enfants, des sujets très vulnérables. « Le partenariat Police-Unicef, ou plus exactement Brigade des mineurs-UNICEF basé sur l'approche résolution de problèmes met en avant l'intérêt supérieur de l'enfant », notifie la commissaire Mendy.





L’UNICEF est reconnu entre autres pour son engagement en faveur de la promotion de la protection des droits de l’enfant. Aujourd’hui, la préservation de cette couche passe par les activités de prévention des risques de violence. « Dans le cadre de cette collaboration, l’objectif, c’est de faire de sorte que les enfants dans les différentes localités puissent avoir des salles de cette nature. Il faut un cadre approprié pour que tous les droits de l’enfant soient pris en compte » a justifié Nicolette Moodie, Chef de section de protection de l’enfant. Prenant la parole, le Contrôleur général de la police s’est félicité de l’acte posé par l’UNICEF. Pour ce dernier, la Brigade peut ainsi se conformer aux instruments juridiques internationaux notamment la convention relative aux droits de l’enfant dont le Sénégal a été parmi l’un des premiers pays signataires.