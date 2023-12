Mo Malamin - Good Vibes

Mo Malamin, la nouvelle voix musicale sénégalaise, révèle son single "Good Vibes" le samedi 23 décembre 2023.





Mody Malamine Tounkara, connu sous le nom de Mo Malamin, talentueux rappeur et chanteur sénégalais, annonce son entrée remarquée sur la scène musicale internationale avec la sortie de son premier single, "Good Vibes". À travers cette création inédite, Mo Malamin offre au monde un aperçu de son univers musical singulier.





"Découvrez l'ambiance festive de 'Good Vibes', une chanson qui marie habilement des éléments modernes avec des influences sénégalaises", déclare l'artiste. La collaboration artistique exceptionnelle derrière cette musique captivante met en lumière la richesse culturelle du Sénégal dans une atmosphère contemporaine.





"Good Vibes" représente le premier extrait soigneusement préparé de l'album que Mo Malamin ambitionne de présenter aux scènes internationales. Le single est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming, invitant les auditeurs à plonger dans cette expérience musicale unique.





Préparez-vous à être transportés par les rythmes entraînants et les sonorités innovantes de "Good Vibes". Mo Malamin promet d'enchanter le monde avec sa musique qui fusionne tradition et modernité. Restez à l'écoute pour plus d'annonces excitantes de cet artiste prêt à laisser une empreinte indélébile dans l'industrie musicale.





À propos de Mo Malamin : Mody Malamine Tounkara, également connu sous le nom de Mo Malamin, est un rappeur et chanteur sénégalais émergent. Sa musique marie des influences sénégalaises authentiques à des éléments modernes, créant un son distinctif et captivant. Avec son premier single "Good Vibes", Mo Malamin se positionne comme une voix prometteuse de la scène musicale mondiale.