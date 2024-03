Mobilisation exceptionnelle à Mbacké : Serigne Mboup expose son programme réservé à la diaspora





La coordonnatrice départementale d'And/Nawlé And/Liggeey, Sokhna Dior Dieng, a accueilli la caravane du candidat Serigne Mboup. Elle a réussi le pari de la mobilisation. Jeunes et femmes, tous se sont réunis à Mbacké pour accueillir leur leader.





Serigne Mboup s’est adressé à la diaspora : « La diaspora injecte 1 700 milliards dans le pays, officiellement. Et officieusement, ce qui ne passe pas dans les transactions avoisine les 3 000 milliards F CFA. Ces gens doivent être aidés et accompagnés jusqu’à ce qu’ils soient indépendants. S’ils veulent rentrer, un cadre sera mis en place, pour qu’ils puissent avoir des agences pour gérer le retour de la diaspora. Leur argent va leur servir à de grandes choses’’, selon le candidat à la Présidentielle.





Pour lui, « l’État a échoué. Ils n’ont rien fait. Même les chiffres qu’ils avancent sur l’emploi ne sont pas fiables ».





Toujours dans son programme « Yok ba yek ko », il a prévu d’organiser des états généraux autour de la contribution des émigrés au développement national. De plus, développer le partenariat économique avec nos ambassades. Fournir une assistance sociale et financière obligatoire à nos ressortissants en difficulté et favoriser le retour des Sénégalais de la diaspora avec la facilitation de la mise en œuvre de projets économiques. Ensuite, organiser la migration des jeunes en toute légalité (travailler avec des contrats sécurisés à l’étranger avec une obligation de retour à la fin du contrat). Et enfin, favoriser le retour des « compétences » avec la création d’opportunités adaptées.