Modernisation de l’hôpital MATHLABOUL FAWZAÏNI de TOUBA : Sablux Construction au service du développement de la santé au Sénégal

Dans une initiative majeure soutenue par le FONSIS et conduite par le groupement Sablux/BF TRADING avec Sablux Construction en tête de file, l’hôpital MATLABOUL FAWZAÏNI de TOUBA se dresse aujourd’hui comme un symbole de l’engagement concret envers la prise en charge médicale au Sénégal.









Ce projet d’envergure a été financé et exécuté par le FONSIS, à travers sa filiale spécialisée, POLIMED, dédiée à la gestion des projets d’infrastructures médicales. Cette démarche souligne l’importance accordée par les acteurs susmentionnés au développement des infrastructures de santé au Sénégal, contribuant ainsi à l’amélioration significative des services médicaux dans le pays.





SABLUX CONSTRUCTION, filiale du Groupe SABLUX, en partenariat avec BF TRADING, a mené à bien l’ensemble de la construction de cet édifice. Le nouveau bâtiment, d'une envergure R+5, s'étend sur une superficie totale de 9 855 m². Il est doté d'une capacité de 140 lits répartis entre trois (03) suites, six (06) salles d'opération dont deux (02) dédiées à la maternité, neuf (09) unités de réanimation, un espace détente, quatre (04) services et un restaurant au 5éme étage pour le personnel. Cette expansion significative vient renforcer considérablement la capacité de fourniture des soins de l'hôpital et représente une avancée majeure dans le programme d'amélioration du plateau médical du Sénégal.





SABLUX CONSTRUCTION tient à adresser ses plus sincères remerciements au FONSIS pour la confiance accordée, car au-delà de contribuer à la promotion du savoir-faire local, cette initiative incarne

sa ferme volonté, en tant qu’entreprise 100% sénégalaise, de jouer un rôle prépondérant dans l’amélioration du bien-être de la communauté sénégalaise.





L’hôpital MATHLABOUL FAWZAÏNI de Touba, désormais doté d'infrastructures modernes, est bien plus qu’une réalisation architecturale. C’est le fruit d’une collaboration synergique entre le FONSIS et le groupement SABLUX/BF TRADING, démontrant que la santé de la population sénégalaise est une priorité commune. Ce partenariat d’utilité publique ouvre la voie à de nouvelles collaborations visant à relever les défis de la santé dans le pays.





A propos de SABLUX





Fondée en 2009, SABLUX est un groupe 100% sénégalais, qui a bâti sa renommée dans les métiers de la promotion immobilière.





Conscient qu’un secteur immobilier sain et prospère est un moteur de croissance économique et de développement, la société l’a investi avec l’ambition de faciliter l’accès au logement à une grande partie

de la population en proposant des produits adaptés à divers segments de marché et dont la qualité est conforme aux standards les plus exigeants de la profession avec une politique de prix adaptée.





Ainsi, c’est fort de son expérience et parce qu’il est tourné vers l’innovation que le Groupe SABLUX a naturellement évolué vers la construction, la gestion locative - patrimoine, la vente de matériaux de second œuvre, la promotion foncière, les infrastructures et eaux, l’architecture et récemment la logistique, la fabrication et vente de béton prêt à l’emploi.