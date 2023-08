Modification du code électoral : Les précisions de Antoine Diome

Le projet de loi n°12/2023 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral a été finalement adopté à l'Assemblée nationale, le samedi 05 août 2023. Ce texte a été proposé à la suite de la présentation des conclusions du dialogue national. Dans les faits, les articles L.28, L.29, L.57, L.120, L.121, L.122, L.123 et L.126 du Code électoral ont été abrogés ou remplacés. Et le ministre de l'Intérieur Antoine Diome a tenu à préciser que ces modifications allaient au-delà des l'intégration de Khalifa Sall et Karim Wade dans le fichier électoral. Antoine Diome a rappelé qu'au sortir du dialogue national, 12 points ont concerné le volet politique.