Mondial Beach Soccer : Le Drapeau remis aux Lions par le ministre des sports

« Je vous exhorte comme par le passé, à ne ménager aucun effort pour maintenir allumée la flamme qui éclaire votre chemin vers le succès qui sera synonyme de champion du monde de Beach soccer ». Ce sont les derniers mots du discours du ministre des sports, Lat Diop, lors de la cérémonie traditionnelle de remise du Drapeau aux Lions de Beach Soccer, ce vendredi 02 février au ministère des sports.









En rappelant leur palmarès, le ministre estime que les poulains de Mamadou Diallo ont tous les « atouts pour réussir le pari de faire mieux que l’édition précédente de la coupe du monde de beach soccer ». Les demis finalistes de cette édition sont ainsi galvanisés par leur ministre tutelle. « Vous êtes véritablement parmi les meilleurs en matière de beach soccer comme en atteste votre 4ème place lors de l’édition précédente ainsi que les huit trophées continentaux que vous avez remportés », s’est exprimé le ministre des sports





Al Seyni Ndiaye, gardien des lions, a accepté de relever le défi et a demandé le soutien des Sénégalais pour franchir une étape jamais franchie dans l’histoire du beach soccer africain. « On demande au peuple sénégalais de nous accompagner pour qu’on relève ensemble ce défi. Notre objectif pour ce mondial est d’amener la coupe au Sénégal. C’est le mot d’ordre et on espère atteindre notre objectif », a dit le capitaine de l’équipe. Le sélectionneur des Lions, Mamadou Diallo précise «qu’il est important de sortir d’abord gagnant des trois premiers matchs de poule avant de penser à autre chose. Nous allons jouer match par match ».