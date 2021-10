Mortalité maternelle au Sénégal : Entre tendance baissière et défis à relever

Le réseau des parlementaires pour la population et le développement a tenu une rencontre pour l’instauration d’une journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle. Cela, suite à des forums qui se sont tenus dans plusieurs régions pour porter le plaidoyer.





En effet, selon Ndèye Lucie Cissé, au nom des parlementaires, les chiffres sont encore à réduire avec un objectif zéro décès maternel. En 2020, le Sénégal a enregistré 791 décès maternels. La région de Tambacounda, 100 décès, la région de Dakar 99 décès. Les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor sont cependant les plus touchées. La mortalité maternelle est à 236 pour 100000 naissances vivantes et celle néonatale est 21 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité infanto-juvénile est à 35 pour 1000 naissances vivantes.





Ces progrès ont été obtenus grâce à des interventions phares à travers la promotion des soins obstétricaux et néonataux d’urgence, la planification familiale et la promotion de l’accouchement par un personnel qualifié selon le directeur de la santé de la mère et de l’enfant (DSME). Docteur Amadou Doucouré note tout de même des défis mais dit-il, l’espoir est permis avec l’ouverture de certains hôpitaux.