Moustapha Gaye : ‘’C’est possible de gagner le Mali et on va le faire’’

Surpris par l’Ouganda sur le score de 85-83, ce samedi à Bk Arena de Kigali lors de sa première sortie à l’afrobasket féminin 2023, le Sénégal est dans l’obligation de battre le Mali, dimanche. Ce match, comptant pour la deuxième journée de la poule C, sera déterminant dans la course pour le fauteuil de leader du groupe qualificatif directement pour les quarts de finale.



Ce duel contre cette formation d’un pays voisin s’annonce comme l’un des plus grands derby de la compétition. Mais Moustapha Gaye, sélectionneur des Lionnes reste optimiste. Il est convaincu que ses protégées sont capables de battre le Mali et elles le vont le faire, a déclaré le technicien sénégalais en conférence de presse.