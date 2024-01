Muay-thaï : Oly Lamachine, le briseur de genoux ivoirien qui défie Francis Ngannou et Reug Reug

Le célèbre boxeur Oly Yves Roland dit Oly Lamachine affiche un palmarès impressionnant avec 32 victoires, dont 15 par KO, sur un total de 40 combats. Titulaire du prestigieux titre de WBC Muay Thaï Africa Champion acquis en 2021, Lamachine peut également se vanter d'un titre de World champion WPKF Pro K1 rules obtenu en 2019, ainsi qu'un titre au Africa Champion Muay Thaï décroché à Lomé la même année.

L'origine de son surnom intrigant, "La Machine", ainsi que son parcours dans les sports de combat et son choix pour les disciplines de Kick-boxing au détriment du football ou du basket sont autant de questions soulevées. En tant que spécialiste de la boxe thaïlandaise et du kickboxing japonais, Lamachine partage ses passions et perspectives sur ces sports.

Le champion livre également son point de vue sur l'état actuel de la boxe thaïlandaise et du kickboxing japonais en Côte d'Ivoire, avec un regard rétrospectif sur sa récente défaite en novembre 2023 contre Sébastien Lutaniuc, qualifiée d'“injuste”.

Les questions se font plus personnelles lorsque Lamachine aborde ses projets futurs, ses relations avec sa fédération, les raisons de son exclusion passée, ainsi que les défis financiers liés à la préparation d'un combat professionnel. Il revient sur des épisodes de dénonciation d'acharnement après des défaites antérieures et répond aux critiques selon lesquelles il se justifierait trop.

Interrogé sur une potentielle transition vers les arts martiaux mixtes (MMA) ou d'autres sports de combat, Lamachine partage son point de vue sur des sujets variés, de la reconnaissance nationale à la réussite des combattants africains à l'échelle mondiale. Il discute également des défis financiers récurrents dans le monde des sports de combat et aborde la possibilité d'affronter des champions comme Francis Ngannou ou le lutteur sénégalais Reug Reug à condition qu’un promoteur y mette la somme qu’il faut.