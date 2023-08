[Spécial Magal] Musée du Mouridisme: Un projet à trois milliards F Cfa pour pérenniser le legs de Serigne Touba

L’objectif du projet de construction du musée du mouridisme est de collecter et de préserver les outils qu’utilisaient Serigne Touba et ses compagnies qui peuvent renseigner sur la genèse de la confrérie et sur la vie et l’œuvre de son fondateur.





Ce bijou sera un centre de documentation, de recherches et d’études spécialisées sur le mouridisme. Il vise aussi à développer le tourisme religieux au Sénégal.