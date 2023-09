Musique : 14 ans après sa mort, Michael Jackson continue de battre des records avec son titre "Smooth Criminal"

Visiblement le regretté Michael Jackson est l'absent le plus présent sur la scène musicale mondiale grâce à ses belles œuvres musicales qui ont fait de lui un immortel. Quatorze ans après sa disparition, le king of pop reste toujours dans la sphère musicale avec ses titres fétiches repris comme une traînée de poudre sur la toile. Sa fameuse chanson Smoot Criminal sortie en 1987 continue de faire sensation chez les chorégraphes et chanteurs la chanson vient de battre un record élogieux sur Tik-tok avec un milliard de vues sans oublier les tendances menées par les internautes. Près de 878 millions de vues sur Youtube la chanson reste un véritable chef-d'œuvre que le chanteur lui-même aurait souhaité voir dans cette belle performance. Tout porte à croire que Michael Jackson réalisait des œuvres magnifiques dans une maîtrise parfaite de son art avec une puissante direction artistique.











L'HISTOIRE DE LA CHANSON









Le court métrage de Michael Jackson pour "Smooth Criminal" était le sixième des neuf courts métrages produits pour les enregistrements de Bad, l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Le single "Smooth Criminal" s'est classé n°1 en Espagne et aux Pays-Bas et a atteint le Top 10 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Irlande et en Suisse. Aux États-Unis, "Smooth Criminal" a atteint le Top 10 du Billboard Hot 100 - le sixième single de Bad à y parvenir - ainsi que les charts Hot Dance Club Play et Hot R&B/Hip-Hop Singles du Billboard. En plus d'être un court métrage autonome, "Smooth Criminal" est devenue la pièce maîtresse du projet cinématographique le plus ambitieux de Michael à l'époque, Moonwalker, un long métrage sorti en salles dans divers pays en dehors des États-Unis. Dans la partie "Smooth Criminal" du film, Michael et ses amis affrontent le célèbre baron de la drogue, M. Big (Joe Pesci) et tentent de déjouer son complot visant à rendre les enfants du monde accros à la drogue - mais bien sûr, à la fin, Michael bat le méchant.









La partie musicale de "Smooth Criminal" se déroule dans le magique "Club '30s", où Michael a demandé à ses amis de le rencontrer. Alors que Katie (Kellie Parker), Zeke (Brandon Adams) et Sean (Sean Lennon) trouvent le club abandonné, le Club des années 30 prend vie lorsque Michael apparaît, vêtu d'un costume à fines rayures bleu et blanc et d'un fedora. Pendant que les enfants regardent par la fenêtre, Michael lance une pièce de monnaie dans le juke-box et entraîne les clients du club à travers une performance éblouissante sur « Smooth Criminal ». Ici, Michael montre des versions mises à jour de ses mouvements de danse emblématiques. Il débute également l'un de ses mouvements de danse les plus emblématiques : le « lean anti-gravity », un mouvement apparemment impossible.