Musique : À la rencontre de Lil Dou, la star malienne qui déchire le continent

Surnommé "le chanteur à guichet fermé" au Mali et dans le reste du continent, Lil Dou est la nouvelle star de la musique malienne. Avec sa voix puissante et pénétrante, il capte toutes les attentions à travers les réseaux sociaux avec freestyles. De son vrai nom Modibo Soumaoro, il est doté d'un talent pur qui l'a permis de se faire un nom sur la scène musicale africaine. De Paris à Bamako, en passant par Conakry, le chanteur draine du monde à chaque spectacle. Trouvé à Bouaké en Côte d'Ivoire, à l'occasion de son spectacle, le chanteur a accordé un entretien à Seneweb dans lequel il est revenu sur son succès, ses débuts et ses projets.





Bonjour Lil Dou. Vous êtes artiste-chanteur d'origine malienne. Parlez-nous un peu de vous ?





Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer à travers votre micro. À l'état civil, je suis Modibou Soumaoro plus connu sous le nom Lil Dou. Je suis un jeune artiste-chanteur malien né à Bamako. Fils d'un griot, c'est tout naturellement que la musique coule dans mes veines.





Depuis quand avez-vous commencé à faire de la musique ?





Aussi loin que remonte ma mémoire, mais j'ai commencé à en faire un métier à partir de 2014





Actuellement vous êtes la nouvelle star de la musique malienne. Est-ce facile pour vous de porter ce fardeau ?





Aucune ambition n'est sans sacrifice. Maintenant, dans ma peau d'artiste, je ne considère pas cela comme un fardeau. Au contraire, c'est cela qui me pousse à m'améliorer chaque jour pour offrir le meilleur à mes fans et à toutes les personnes qui me portent dans leur coeur. De plus, j'ai la chance d'avoir des gens formidables et professionnels autour de moi qui m'aident à canaliser le poids de cette responsabilité.





Qu'est-ce qui vous a influencé à faire de la musique ?





Je dirais plutôt que c'est la musique qui m'a choisi, sinon je n'en serais là aujourd'hui.





Pourquoi retrouve-t-on toujours les thèmes de l'amour dans vos chansons ?





L'amour est ce que nous avons tous en partage et la musique, pour moi, représente un langage universel. Et lorsque vous associez l'amour à ce langage universel, il est plus facile de toucher des coeurs, de procurer des sensations fortes.





Y a-t-il une concurrence entre vous et Sidiki Diabaté ?





Concurrence ? Non, pas du tout ! Sidiki Diabaté est avant tout un aîné et un monument de la musique malienne que je respecte beaucoup. Il a apporté énormément et continue d'apporter énormément à notre musique. J'essaie aussi d'apporter ce que je peux pour l'éclat de la musique malienne. Donc, dans mon état d'esprit, la concurrence n'a pas de place, mais un travail individuel et collectif pour faire rayonner davantage la musique malienne.





Vous en êtes à combien d'albums ?





Je n'ai pas d'album à proprement dit. Des singles et trois mixtapes. Mais je travaille assidûment sur l'album qui sortira en fin d'année, inch'Allah.





En tant que chanteur malien, quelle analyse faites-vous sur la situation de votre pays ?

La situation sociopolitique me préoccupe comme tout Malien conscient et soucieux du retour de la paix au Mali. Et en tant qu'artiste, je contribue à ma manière à cette cause à travers mes projets. Je saisis l'occasion pour lancer un appel à tous les fils et toutes les filles du Mali : nous avons tous un devoir envers notre pays. C'est de préserver le patrimoine civique en prônant la paix et la cohésion sociale à tous les niveaux.

Musicalement, quel est votre plus grand rêve ?





Pas à pas, j'essaie de contribuer à la consolidation de la musique malienne. Et j'ai l'ambition d'aller aussi loin que possible, grâce au soutien de mes fans, de mon entourage et de tous les mélomanes où qu'ils soient dans le monde.





Quels sont les projets de Lil Dou ?

Mon projet immédiat, c'est mon album et un double concert à Bamako (un VVIP et un grand public). J'y consacre tout mon temps et toute mon énergie pour que ça soit à la hauteur des attentes des mélomanes.





Votre dernier mot ?





Tout d’abord, je tiens à remercier Seneweb pour l’intérêt que vous ne cessez d’accorder à ma modeste personne depuis un bon moment et surtout le soutien que vous m'apportez à moi et à tous les artistes maliens et africains en général. Merci à toutes les personnes qui ont contribué et qui continuent à contribuer à ce que je suis aujourd'hui. Que Dieu nous accorde tous la santé pour aller jusqu'au bout. Tous mes projets proches et lointains seront dévoilés sur toutes mes plateformes et je sais compter sur le soutien de tous. Un gros big up à BD Diaw ! Vive le Mali, vive la musique malienne, vive l’Afrique !