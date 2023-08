Musique: Amaza tape encore plus fort avec "Soussata" et donne une vidéo audacieuse !

Après avoir fait sensation en captant toutes les attentions des férus de la musique dans le continent, le talentueux chanteur guinéen Amaza revient encore plus fort à travers une nouvelle vidéo aussi audacieuse que mélodieuse à vous couper le souffle. L'auteur du célèbre titre "Le goût est mélangé", qui a eu un énorme succès au Sénégal et en Guinée joint l'outil à l'agréable au plaisir de ses fans dans sa nouvelle chanson intitulée "Soussata «qui est une véritable ode à l'amour.











Dans une formule simple et très réduite avec un décor rafraîchissant, Amaza expose son expressivité pour démontrer au grand public son talent de chanteur et sa polyvalence dans plusieurs styles musicaux. À l'image de Soul Bang’s, Azaya, Saifon Amaza fait partie de la nouvelle génération d'artistes guinéens qui font le charme de la musique guinéenne à l'international avec une belle performance reconnue de tous. À présent l'artiste prépare un périple africain en Côte d'Ivoire au Sénégal et dans d'autres villes du continent pour vendre son art et sa musique.









Seneweb vous propose de découvrir son nouveau chef-d'œuvre "Soussata".