Musique : Après «Monsieur bonheur», Adiouza dévoile «Xalé féroce»

Elle ne cesse de surprendre les mélomanes à chaque sortie. La chanteuse et interprète internationale sénégalaise Adji Kane Diallo dite "Adiouza" frappe encore plus fort avec une nouvelle pépite qui va plaire aux férus de la musique. Dans "Xalé féroce", l'héritière d'Ouza Diallo donne des leçons de morale synonymes de source de motivation dans la vie courante. Selon la chanteuse, c'est une manière de lancer un message d'encouragement au grand public.





"Xale féroce" est une chanson dédiée aux challengers. C'est un véritable hymne à la détermination et à la réussite pour les jeunes d'aujourd'hui. Cette chanson est là pour galvaniser les esprits, inspirer et encourager chacun à se battre pour atteindre ses rêves. Travaillons sans bruit et laissons nos succès parler d'eux-mêmes : "Amul bàyyi , alaa accu , don't give up ! Découvrez "Xalé féroce" et laissez-vous emporter par cette énergie positive dans un rythme mbalax entraînant", nous confie la chanteuse.