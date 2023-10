Musique : Après trois ans d'absence, Baba Hamdy revient-il pour briser un autre cœur ?

L'auteur-compositeur-interprète sénégalais, propriétaire du label 1000 Mélodies, a fait un retour extraordinaire à travers une belle chanson intitulée "Doumako Guissate". Dans cette vidéo, on voit la complicité parfaite entre le chanteur et la charmante actrice de la série «Cœur Brisé» Ramyna alias Bijou. Une apparition qui a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, après tout ce qui s'est passé autour du chanteur récemment.







L'actrice de la série "Coeur Brisé" poste souvent des photos et vidéos de Baba Hamdy et depuis peu, la photo de profil de l'actrice a changé avec une photo du chanteur qui suscite beaucoup de questions. Les internautes se demandent encore ce qui se passe entre eux. Le chanteur cache-t-il quelque chose au public ?





Éloigné de la scène musicale pour des raisons personnelles qu'il a évoquées vendredi dernier dans une émission d'une radio de la place, depuis plus de trois ans, il revient avec un nouveau son qui séduit, mais cette fois en collaboration avec Best Production.





Selon le chanteur qui a donné des informations dans la chronique de Seneweb, le label Mélodies souhaite bâtir une collaboration fructueuse avec Best Production qui a produit la chanson et envisage de sortir un album de six chansons.





Sorti récemment, le titre est actuellement vendu sur toutes les plateformes comme Apple, Dezer, etc. Par ailleurs, le chanteur se prépare pour une conférence de presse prévue cette semaine pour discuter avec la presse et les professionnels de la musique.





Une chanson à découvrir sur Seneweb.