Musique : Depuis Bamako, la diva Coumba et Sékouba Bambino annoncent un duo explosif

Deux belles voix de la musique africaine, la diva sénégalaise Coumba Gawlo et l'icône de la musique guinéenne Sékouba Bambino, annoncent un projet commun imminent.





Depuis Bamako où elles séjournent, les deux stars planétaires ont annoncé un duo explosif qui mijote dans la marmite musicale et qui sera bientôt servi aux mélomanes, selon les deux icônes de la musique africaine qui ont vendu la mèche à Seneweb.





On a discuté avec les deux stars dans une ambiance conviviale et chaleureuse, qui témoigne de l’amitié et de la proximité entre les deux artistes dont le talent est reconnu sur l’échiquier musical africain et mondial.





Sékouba Bambino s'est réjoui du retour sur scène de Coumba Gawlo qu'il qualifie de grande voix de la musique africaine. Comme pour dire sa joie de la revoir radieuse, mais surtout de retour sur scène. Une icône comme elle ne pouvait manquer à la musique africaine, ajoute-t-il.