Musique : L'artiste compositeur centrafricain Dezarus à cœur ouvert !

Artiste confirmé grâce à son talent de danseur et de chanteur, leader du mythique groupe Énigmatik Music Family, il se distingue des autres à cause de sa force de séduire et de faire voyager son public.







Professeur de vocalise et chorégraphe, Dezarus est actuellement à la conquête du monde pour vendre son art. Présentement à Dakar dans le cadre d'une tournée mondiale et une série de spectacles, la star centrafricaine sera à l'œuvre ce vendredi sur la scène de l'École de police.