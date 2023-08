Musique: La rappeuse Sister LB annonce un projet titanesque "Méditation"!

Figure marquante dans le monde hip-hop, Selbe Diouf de son vrai nom est aujourd'hui l'une des rappeuses sénégalaises les plus vues de sa génération. Dotée d'un talent immense accompagné d'une plume féroce Sister LB capte toutes les attentions sur scène. La plupart de ses productions musicales sont basées sur les causes des enfants, les femmes et la société. Après avoir fait sensation avec sa dernière vidéo intitulée "INNÃN" la rappeuse annonce un projet fou qui fera certainement fureur.





Un projet d'album d'une dizaine de titres sera disponible en fin 2023 plus une tournée nationale, plusieurs thèmes qui interpellent le grand public y compris la vie de l'artiste seront développés dans cet opus. "C’est un projet capital comme son nom l’indique qui intervient pour retracer le parcours de l’artiste difficile et riche en expérience. C’est un album muri avec beaucoup de solitude, de courage et d’abnégation. Cet album est un moyen de montrer encore une fois que c’est possible en tant que femme de continuer dans le monde de la culture et y réussir" a-t-elle déclaré dans les colonnes de Seneweb.





En outre ce projet est moyen d'expression pour Sister Lb de mener le combat de l’éducation des filles et leurs maintiens à l’école et dénonce farouchement les violences que subissent les femmes. L'album Méditation traitera les thèmes comme l’immigration irrégulière, la corruption, la déception et la trahison.