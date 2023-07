Musique la sélection du mois : Fata, Aïda Samb, OMG, Safary offrent des mélodies ludiques

Quelques artistes sénégalais se sont illustrés en ce mois de juillet avec des hits tendancieux à travers les différentes plateformes digitales et streaming. À l'image de fata El présidenté, Aïda Samb, la rappeuse OMG ou encore Safary. Seneweb vous propose une playlist de chaussons aussi magnifiques que mélodieuses.





Aïda Samb ft Dip doundou Guiss (Baby)





La gracieuse Aïda Samb et l'énigmatique rappeur Dip doundou Guiss unissent leurs voix dans une véritable ode en amour à travers un titre inédit "Baby" extrait de son dernier album solo "Nangou". Comme d'habitude, Aïda Samb suscite l'engouement général et séduit son public avec des titres magnifiques qui résonnent de manière ludique. Sa voix est d'une pureté rare et ses textes sont limpides et procurent une réelle émotion.









OMG (Topou Sama Yoon)





Elle a grandi dans un univers musical. Dès le bas âge avec l’influence de sa grande sœur, elle se mettait à reprendre des chansons de Maria Carey, Céline Dion... ce qui façonna une ouverture musicale en elle. Rappeuse confirmée sur la scène internationale Oumy Guèye, avec sa nouvelle pépite intitulée " Topou Sama Yoon", adresse un message au grand public sur les futilités.





Fata El présidenté (Sama Alarba)





Moustapha Gning Fata El président est l'un des rappeurs les plus classiques de sa génération avec un esprit révolutionnaire. Le style musical qu’il produit sur fond de kora, xalam et même sur son de calebasse est souvent critiqué par ses compères, mais gagné au fur et à mesure de ses interprétations musicales, traduit son authenticité dans le mouvement rap sénégalais et constitue un fort atout pour s'imposer sur la scène internationale. Après une longue absence, le président Fata signe un retour majestueux à travers un titre inédit "Sama Alarba". Dans ce titre, le rappeur exige le respect à la considération envers ceux qui ont montré la voie à toute une génération.









Safary (Laf Bouche)





Safary est un groupe sénégalais. Il est composé de trois chanteuses qui font du rap, du rnb ou encore du reggae. Le groupe est formé par Maria, Defa et Khadija. Pleines d’ambition, elles apparaissent sur la scène musicale sénégalaise depuis un bon moment.Elles sortent le titre "Laf Bouche" leur nouvelle chanson qui est un signe de confirmation sur la scène musicale.





Bonne écoute.