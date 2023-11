Musique : Lamine Cissokho l'incarnation du jazz-mandingue

Parmi les artistes qui font la fierté du Sénégal et de l'Afrique, figure un natif de la Casamance : le virtuose de la kora Lamine Cissokho.







Inspiré de sa tradition mandingue, il partage les sonorités envoûtantes de sa kora et de sa voix profonde et chaleureuse qui nous hypnotisent et nous provoquent des frissons acoustiques et de jazz, juste pour une musique noble touchant à la plus grande plénitude.





Fidèle à sa culture casamançaise et passionné de kora, Lamine Cissokho ambitionne de faire de cet instrument son identité musicale. Originaire de la région du sud du Sénégal connue pour la riche mixité de ses cultures et de ses traditions musicales. Héritier d’une famille de griots mandingues, très tôt, il a appris les rudiments de la kora auprès de son père Sana Cissokho, sans oublier les influences de son oncle le légendaire Lalo Kéba Dramé, l’auteur du fameux « Coura M’Bissane ».





Basé en Suède depuis deux décennies, Lamine Cissokho offre une musique palpitante qui outrepasse les frontières avec une résonance particulière dans une fusion entre tradition et modernité. Très sollicité dans les plus grandes scènes européennes, son album "Sunujazz" a eu un énorme succès en Scandinavie accompagné d'une série de spectacles. Avec sa kora sur scène Lamine Cissokho transport son auditoire dans un voyage sous des sonorités envoûtantes auxquelles lui seul est capable de donner la sensation.





Grâce à sa musique et ses œuvres, l'artiste sénégalais est souvent courtisé par d'autres musiciens pour rehausser le niveau de leurs productions. Sa collaboration avec le pianiste français Olivier Hutman est une véritable "tuerie" qui met en vedette musiciens talentueux et des expériences dans une fusion musicale très riche à travers un album intitulé "Double Skiline", une œuvre adoubée par la presse française et anglaise.





Présentement à Dakar, Lamine Cissokho va faire le tour du Sénégal avec des séries de concerts de Dakar à Ziguinchor, en passant par Saint-Louis, dans les établissements culturels pour faire la promotion de son nouvel album.