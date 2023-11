Musique : Maah Khoudia Keita, une bassiste charismatique et talentueuse

Dans un pays où la scène musicale est quasiment occupée par les hommes, il est difficile d'y voir une instrumentiste comme Mah Khoudia Keita, guitariste, compositrice, cette femme battante très respectée grâce à son charisme et son leadership dans la sphère musicale. Figure marquante dans la lutte contre la discrimination en faveur des personnes atteintes d’albinisme, voilà une décennie que cette guitariste fait le tour de la planète avec son instrument pour vendre son identité de femme engagée.





Sa guitare en bandoulière, Maah Khoudia garde jalousement son courage et sa fureur de vaincre dans les entrailles les plus profondes de ses ambitions d'artiste. Adoubée par les professionnels de la musique, Maah Keita possède une originalité qui fait d’elle une musicienne recherchée partout à travers le monde. Depuis une quinzaine d'années, elle accompagne de grands noms de la musique en Afrique.





Après avoir fait ses preuves dans une formation familiale, Maah Keita s'est orientée dans une carrière solo internationale aux influences multiples en réalisant plusieurs singles accompagnés de belles prestations dans les plus grands festivals.





Sélectionnée par le département américain dans le secteur des arts et de la culture, la Sénégalaise s'est vue décerner une prestigieuse distinction qui confirme sa personnalité.





La musicienne partage actuellement son temps entre Dakar et le reste du monde avec sa fondation qui s'inscrit dans la protection des personnes atteintes d'albinisme.