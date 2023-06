Musique : Manamba Kanté dévoile un clip audacieux "Madame Tranquille" !

Il y a juste une semaine quand l'héritière légitime du légendaire Mory Kanté rendait hommage à son défunt père à travers une belle chanson qui avait fait sensation sur la scène musicale guinéenne. La griotte a sorti ce vendredi une nouvelle chanson intitulée "Madame Tranquille", une vidéo aussi magnifique que ludique à travers laquelle la chanteuse confirme son statut de belle voix de la nouvelle génération de chanteuses guinéennes.





Dans un paysage magnifique avec une vue aérienne qui montre la beauté des cascades faisant apparaitre des chutes d'eau jusqu'à l'horizon, une occasion pour la chanteuse de vendre l'identité de la Guinée. Manamba Kanté exprime sa joie d'être une griotte confirmée, combinée avec sa sensibilité artistique dans le but de montrer à son public que face aux aléas de la vie, elle reste toujours une femme forte et sure d'elle-même.





À rappeler que Manamba Kanté est l'épouse du célèbre chanteur Souleymane Bangoura alias Soul Bang’s. Manamba est une griotte ancrée dans ses traditions. Avec son mari, ils forment l'un des couples de chanteurs les plus en vogue en Guinée et dans la sous-région.





Bonne écoute