Musique: Rema Diop dévoile sa force de séduction dans sa nouvelle chanson "Bou Diekhé Diékhna"

La chanteuse, Rema Diop adoubée par la diva Coumba Gawlo trace sa voie grâce à ses textes et son look en associant tradition et modernité avec des textes qui célèbrent l'amour. C'est en tant que passionnée qu’elle compose elle-même ses propres chansons. C’est dans son nouveau titre "Bou Diekhé Diékhna" qu’elle partage avec la critique nationale les lignes de sa maturité professionnelle.





La vidéo présente un décor épuré dans une ambiance feutrée et intime. Entre satin, fleurs et fond de couleurs, le pouvoir de séduction féminin est mis en avant avec de belles paroles pleines de sens. Moment de douceur, elle nous transporte dans son monde de strass et de paillettes. À rappeler que ce nouveau titre est la quatrième chanson de la chanteuse depuis le début de sa carrière sans oublier ses collaborations à succès avec d'autres artistes Sénégalais.





