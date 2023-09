Musique : Tout ce qu'il faut savoir sur le titre "Deuk Bi Yeungou" de Safary

Considéré comme le plus grand groupe féminin sénégalais, Safary réunit trois nymphes qui chantent agréablement pour le plaisir des mélomanes. Formé en 2007, le groupe a su se démarquer en se montrant proche de son public grâce à leurs chansons qui déchirent sur la toile. Ces trois dames se sont illustrées cette année grâce à leur titre "Deuk Bi Yeungou" qui polarise 4 millions de vues en un temps record.





Devenu hit dans les différentes plateformes de téléchargement, la chanson est très utilisée sur Tik-Tok avec des surprises énormes. Une prouesse jamais réalisée par les membres du groupe Safary.





Sorti au cœur de l'effervescence de la scène jolofbeats sénégalaise, « Deuk Bi Yengou », titre écrit par Jahman, résonne comme un écho percutant marquant l'année 2023 grâce aux trois voix harmonieuses de Safary. « Deuk Bi Yengou » signifie littéralement « Faire bouger le pays », un clin d’œil habile à la situation politique tendue au Sénégal que le trio féminin Safary détourne avec une adresse remarquable, pour concocter un mélange captivant de pop et de sabar, offrant une expérience musicale unique.





Le titre raconte des histoires d'amour, de beauté, de style, de luxe et d'ambition. C'est une déclaration affirmée de la détermination des trois chanteuses, à s'imposer sur la scène pop sénégalaise. Cette ambition est palpable dans chaque note, chaque rythme et chaque parole de « Deuk Bi Yengou ».





Cependant, pour pleinement saisir l'importance de « Deuk Bi Yengou », il est essentiel de prendre en compte trois éléments cruciaux : d'abord, il y a dix mois de cela, les Safary avaient sorti « Day Nieuwatt », un titre qui, malgré le talent indéniable derrière, n'avait pas atteint son objectif. Il semblait se perdre dans un désert musical où les mélodies étaient fades et les paroles dépourvues d'émotion.





En 2023, la scène jolofbeats, ne peut pas être évoquée sans mentionner Mia Guissé, dont les titres percutants tels que « Idda », « La vie est belle » et « Gën len pare » ont secoué le pays et retenu l'attention. Enfin, il y a le retour manqué d'OMG, l’ancienne reine de la scène jolofbeats qui avait disparu des radars depuis un certain temps. Ses fans l'attendaient avec impatience, espérant un retour triomphal. Malheureusement, son titre, « Mangui Sa Ma Bopp », a déçu même ses auditeurs les plus fidèles. La chanson semble déconnectée de l'énergie nouvelle qui anime la scène jolofbeats.





Le contraste frappant entre le triomphe musical des Safary, le buzz médiatique suscité par Mia Guissé et la déception engendrée par OMG, illustre parfaitement la dynamique de la scène jolofbeats au Sénégal, qui est en constante évolution. Et à ce rythme, il est indéniable que ce sont les Safary qui ont signé le tube de l'année au Sénégal avec « Deuk Bi Yengou » ! La chanson dépasse toutes les attentes. De la mélodie envoûtante aux paroles percutantes, en passant par la production de qualité et la réalisation impeccable du clip, « Deuk Bi Yengou » s'insinue subtilement en vous, tel un puissant stimulant, vous rendant tout simplement accro.





Les Safary ont bien compris que le succès ne réside pas uniquement dans la création de hits, mais aussi dans la compréhension des tendances actuelles, de l'humeur du public, de la capacité à créer une connexion émotionnelle, du timing et de l'engagement des fans. Cet aspect particulier a eu un impact significatif sur la notoriété de la chanson des Safary. Une vidéo virale mettant en scène une femme dansant avec virtuosité sur leur tube atteste de l'enthousiasme du public pour cette chanson. À noter que cette dame, Seynabou Ndiaye, a eu l'honneur de figurer dans le clip musical des Safary grâce à sa vidéo qui a enflammé les réseaux sociaux.