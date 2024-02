Musique : Wassa Kouyaté, une déesse de la kora à la conquête du monde

La kora, instrument traditionnel à cordes originaire du Mali, a été mise en valeur par des griots légendaires comme Sidiki Diabaté, Mory Kanté, Lalo Kéba Dramé, Soundioulou Cissokho ou encore Sory Kandia Kouyaté qui l'ont fait découvrir à l’Occident.







Leur héritage culturel est assuré aujourd'hui par Wassa Kouyaté, chanteuse et instrumentiste malienne. Tout porte à croire que la kora est une affaire de famille et d'hommes. Mais Wassa Kouyaté fait exception à la règle.





Derrière sa beauté généreuse se cache un trésor synonyme d'un véritable talent. Issue d’une grande lignée de griots, la musicienne malienne est l’une des rares femmes qui jouent de la kora au Mali et en Afrique. À l'image de Sona Jobarteh et de Madina Ndiaye, Wassa Kouyaté fait partie de ces valeurs sûres que l'Afrique offre de meilleur sur la scène internationale.





La kora a toujours été une passion pour la jeune chanteuse, diplômée de l'Institut national des arts de Bamako. Wassa a choisi la kora comme instrument dans lequel elle s'est perfectionnée durant son cursus.





Cela fait bientôt cinq ans que Wassa impose son talent et sa notoriété sur la scène internationale. Elle fait partie des artistes les plus sollicités du Mali et de l'Afrique grâce et ses performances musicales reconnues de tous. Elle a chanté et collaboré avec de grandes voix de la musique africaine comme le regretté Thione Ballago Seck. Plusieurs fois distinguée dans son pays, Wassa Kouyaté est une fierté pour la communauté mandingue.





Trouvée à Bamako dans son fief, la chanteuse a fait entendre sa voix dans les colonnes de Seneweb et tout son engagement de valoriser la culture africaine qu'elle ne cesse de mettre en valeur sur les plus grandes scènes du monde.