[Vidéo-Découverte] : Mystique, colonisation, économie : Découvrez la Côte d’Ivoire à travers le musée des civilisations

Plongez au cœur du musée des civilisations de Côte d’Ivoire pour découvrir les trésors enfouis de l'histoire et de l'identité nationale. Sous le thème de « Fierté, symbole et identité », l'exposition qu’abrite cet édifice depuis quelques années se déploie autour de sept axes thématiques que sont : l'art oratoire, la vie sociale, la sphère politique, l'économie, la royauté, l'archéologie et l'art ainsi que l’invention et la technologie. Cette exploration invite à redécouvrir les fondements de la culture ivoirienne forgée par des siècles de tradition et d'évolution.