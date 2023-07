Nano-crédit : Une fierté pour la DER/FJ avec plus de 155 600 bénéficiaires et 38 milliards injectés, en 3 ans

Dans le cadre de la célébration des 3 années d’existence du Nano-crédit, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a organisé, ce mardi 18 juillet 2023, une rencontre dénommée « PENCOO » avec les faîtières départementales du pays. Ce Pencoo, qui s’est tenu dans l’après-midi, au siège de la DER/FJ (D-Hub) sis au Point E, à Dakar, a été présidé par la Déléguée générale Mme Mame Aby Sèye, en présence de toute son équipe.









Un produit innovant apprécié et magnifié par les bénéficiaires





Il s’agit d’une rencontre d’échange et de partage avec ces faîtières venues des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque, Tivaouane, Kébémer, Saint-Louis, Mbour, Fatick, Foundiougne, Kaolack, Nioro, Dagana, Kanel, Tambacounda, Bakel, Louga, Mbacké, Kolda, Bignona, Oussouye, entre autres. Ici, toutes ces organisations ont, tour à tour, apprécié et magnifié à sa juste valeur le nano-crédit, qui donne aujourd’hui toute sa satisfaction à la DER/FJ. Avant de souligner quelques difficultés notées sur le terrain, notamment le recouvrement. Ils ont également proposé des solutions pour améliorer davantage le produit.





Plus de 155 600 bénéficiaires pour un montant de 38 milliards





Dans son mot d’ouverture, la Déléguée générale de la DER/FJ a renseigné que le Nano-crédit, depuis son lancement en juin 2020 au marché central au poisson de Pikine (Dakar) jusqu’à nos jours, a enregistré un succès éclatant. « Le Nano-crédit est à ce jour considéré comme l’une des plus grandes innovations de la DER/FJ car ayant, dès son avènement, résolu la problématique de l’accès rapide au financement chez les cibles, pour la plupart des femmes (87%). Ainsi, 155 699 personnes ont pu bénéficier de prêts dans les 46 départements que comptent le Sénégal sur 78 points nano-crédit installés à travers le pays par la DER/FJ », a fait savoir Mame Aby Sèye.





Selon elle, « en trois ans, 38 milliards de francs CFA ont été injectés en faveur des bénéficiaires du nano-crédit, avec un taux « satisfaisant » de remboursement.





« Le produit donne toute sa satisfaction à la DER/FJ et aux partenaires »





La cheffe de division autonomisation et nano-crédit à la DER/FJ, pour sa part, a soutenu que le produit donne « toute sa satisfaction » à la DER/FJ et aux partenaires. Par rapport au recouvrement, Mme Fatou Niasse a noté que celui-ci est un point essentiel pour le nano-crédit. « Nous travaillons au quotidien avec les fédérations pour améliorer les portefeuilles. Mais aussi, on est en travaille collaboratif avec les préfets qui accompagnent notamment les faitières. Et je pense que c’est quelque chose qu’il faudra pérenniser, c’est-à-dire l’appui des faitières est essentiel pour les fédérations, afin qu'elles puissent faciliter le recouvrement au niveau des localités », a-t-elle expliqué.





De l’avis de Mme Niasse, la DER/FJ a mis en place le nano-crédit pour « enlever tous les freins d’accès » au financement. « Le nano-crédit donne accès aux vendeurs de poisson, aux micro-mareyeuses, aux éleveurs, aux maraîchers, entre autres. C’est un produit financier de proximité, accessible et souple, mis en place pour tous les Sénégalais qui ont besoin d’un coup de pouce pour développer ou créer leurs activités quotidiennes », a d’emblée soutenu la cheffe de division autonomisation et nano-crédit.





Elle signale que le nano-crédit est un produit évolutif et la DER/FJ est à l’écoute des populations pour évoluer avec elles. Au-delà de cette évolution du produit, Fatou Niasse renseigne que la DER/FJ travaille également sur l’accès à l’assurance maladie ainsi que pour la mise en place d’autres produits de micro-épargne. Ce, pour atteindre l’inclusion financière des bénéficiaires.





Un produit financier « révolutionnaire sans garantie et adaptée » aux besoins des femmes





Le nano-crédit est un produit financier « révolutionnaire sans garantie et adaptée aux besoins des femmes mareyeuses ou autres, qui s’activent quotidiennement dans les marchés où un système de crédits est en vigueur, de façon informelle, avec des opérateurs économiques étrangers qui prêtent des crédits aux femmes à des taux usuriers. Il est destiné aux cibles les plus vulnérables qui exercent principalement dans des activités journalières. En effet, lancé en partenariat avec les opérateurs de monnaie électronique avec un montant qui varient de 10 000 à 300 000 francs CFA, le nano-crédit est échelonné aujourd’hui jusqu’à 1 million de francs CFA, avec une durée de remboursement flexible de 3 à 12 mois. La commission est fixée à 5% dont 1% pour l’organisation professionnelle qui appuie le recouvrement et 1% des coûts de transaction des paiements digitaux. Les bénéficiaires ont la possibilité de rembourser partiellement, par anticipation ou par échéance.





Il vise à autonomiser les femmes