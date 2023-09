Navétanes : Farba Ngom équipe et subventionne les 56 ASC de l'arrondissement des Agnam à hauteur de 13 millions

En présence de plusieurs autorités administratives et territoriales de l’arrondissement, et de plusieurs centaines de jeunes qui ont fait le déplacement à l’hôtel de la ville des Agnam où s’est déroulée la cérémonie de remise, le député-maire des Agnam a octroyé dimanche des équipements et une subvention aux associations sportives et culturelles en compétition pour les présentes phases navétanes.











Au total, ce sont 56 ASC issues de l’arrondissement des Agnam regroupant la commune de Oréfondé, Dabia, Thilogne et celle de Agnam, qui ont bénéficié de lots de maillots, de ballons et d’une enveloppe de 200.000 frs. Dans la dynamique, les sept (07) zones qui organisent les compétitions ont aussi bénéficié d’une enveloppe de 250.000 francs. Pour être fidèle à cette tradition qu’il mène depuis 2018, le député-maire des Agnam a pour la circonstance décaissé une enveloppe globale de 13 millions à l’endroit des associations sportives et culturelles de l’arrondissement pour leur permettre de vivre pleinement leurs activités de Navétanes. Une illustration, selon les différents orateurs, de l’option prise par le député-maire des Agnam à accompagner efficacement la jeunesse de l’arrondissement. Un geste qu’il juge normal, au regard des opportunités qui découlent du sport et plus particulièrement du football.