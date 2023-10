[Entretien] Ndeye Khady Sall dévoile Shine To Lead, modèle de réussite dans l'éducation des jeunes filles dans les filières scientifiques

[Entretien] Ndeye Khady Sall dévoile Shine To Lead, modèle de réussite dans l

Convaincue de l’importance de l’éducation des filles principalement dans les séries scientifiques au Sénégal, l'association Shine to lead/Jiggen Jang Tekki soutient des jeunes filles scolarisées issues de milieux modestes en les accompagnant dans le développement de leur leadership.









La Directrice exécutive de cette organisation, Mme Ndeye Khady Sall, était l'invitée de Seneweb, ce mardi. Un prétexte pour la responsable du programme mentorat de l’association de revenir en détails sur cette initiative qui vise à investir dans l’éducation des femmes, facteur constant et déterminant de progrès au regard de quasiment tous les indicateurs de développement.







''Créée depuis 2017, Shine To Lead est une association qui vise à accompagner les jeunes filles issues de milieux défavorisés afin qu'elles puissent avoir une bonne scolarité et ensuite pour pouvoir être orientées vers les filières scientifiques et y être maintenues'', déclare t-elle.





Face aux nombreux obstacles que doivent surmonter ces jeunes filles pour affronter l'avenir grâce à leur instruction, Mme Sall lance un appel aux bonnes volontés de les soutenir davantage en accompagnant ce vaste programme dont l'objectif est de favoriser une meilleure société des Hommes en investissant dans l’éducation des filles.