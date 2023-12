Neroy Scaner - A Djila

Neroy Scaner est un artiste chanteur et compositeur d’origine gabonaise et basé en France.





Né dans une famille passionnée de musique, il a 13 ans quand il crée le groupe Scaner avec son meilleur ami et font des freestyles pour ambiancer leurs amis et connaissances.





En 2014, après son bac il va poursuivre ses études en France et continue d’entretenir son intérêt pour la musique; c’est en 2020, à la fin de ses études qu’il va se lancer avec des titres comme Mon Wari ou Pala Pala Baby en compagnie de l’artiste Wiz Yorick, titres qui vont se faire remarquer par le public.





En 2022 ils sortent le titre Condamné à briller qui va faire son bruit et va être diffusé sur des chaînes comme Trace TV et Gabon TV et même sur des chaînes au Sénégal et en Côte d’Ivoire .





Ils sortiront par la suite le titre entre nous avant que Neroy ne sorte son premier single en solo intitulé Soldat en septembre 2023.





Neroy Scaner sort le mercredi 29 Novembre le très rythmé A DJILA, titre dans lequel il s’adresse à la jeunesse gabonaise et africaine avec un message de détermination dans le travail et exhorte tout un chacun à s’éloigner de la facilité et à privilégier le hard work.





