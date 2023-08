NEW YORK: La marque Senegalaise "Stamipol dévoile son nouveau logo à Times Square, marquant un tournant majeur dans leur rebranding

Stamipol, leader dans le secteur du bien être et de la séduction, a fait sensation en révélant son nouveau logo lors d'un affichage époustouflant à Times Square, au cœur de New York. Cette initiative audacieuse fait partie du vaste processus de rebranding de l'entreprise, et d’une campagne de communication visant à renforcer sa présence sur le marché mondial et à se positionner comme une marque innovante et dynamique.









L'affichage à Times Square a été choisi pour son impact remarquable et sa visibilité maximale. Le nouveau logo de Stamipol, élégant et moderne, a certainement attiré l'attention des milliers de passants et touristes qui se sont arrêtés pour admirer cette œuvre d'art publicitaire. “Avec ses couleurs vives et son design captivant, le logo reflète parfaitement l'image de marque renouvelée de Stamipol, axée sur l'excellence, l'innovation et la qualité”, confit la présidente directrice générale Amina Niang.





Cette étape importante du rebranding de Stamipol a été précédée par des mois de recherche, de planification et de développement minutieux. L'entreprise a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour créer et proposer sur le marché mondial une nouvelle offre qui incarne ses valeurs et ses aspirations.





L'entreprise Sénégalaise a également repensé sa stratégie de communication et ses supports marketing pour mieux refléter ses nouveaux objectifs et sa vision à long terme. Des campagnes publicitaires multicanal ont été prévues dans le monde entier avec des talents comme le couple Ngaka Blindé et Fatel entre autres, afin de créer une relation plus étroite avec les clients existants et attirer de nouveaux marchés.