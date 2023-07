Ngagne Demba Touré : "Matam a soif de changement"

S’adressant à ses camarades de Pastef/Les patriotes venus l’accueillir, Ngagne Demba Touré a fait part de sa satisfaction devant leur mobilisation et a salué l’adhésion massive des populations, notamment la tranche juvénile. Aux jeunes militants de Pastef, il a adressé ses vifs remerciements.





Dans la foulée, M. Touré a annoncé que sa venue pourrait apporter un souffle nouveau dans le travail immense et colossal qui a été abattu par les responsables locaux depuis 2014. «Nous nous acheminons vers des élections importantes, notamment l’élection présidentielle qui, pour moi, est l’élection la plus décisive de l’histoire de notre pays». Et d’ajouter : «Aujourd’hui, nous avons le potentiel humain qui est là. Les populations de Matam ont soif de changement et ensemble, nous allons relever les défis. Ensemble, nous allons les convaincre à épouser le projet Pastef (...). Un immense travail a été fait depuis 23014. À nous maintenant de parachever ce qui a déjà été entamé.»





S’exprimant sur son affectation, Ngagne Demba Touré, a déclaré son engagement à servir la République du Sénégal. «Lorsque je réussissais au concours en 2020, mon désir et mon souhait originel étaient de servir la Fonction publique et spécifiquement la fonction publique de la justice. Je vais servir à Matam et les justiciables de Matam qui sont des Sénégalais à part entière méritent un bon service public et des agents compétents et engagés», a-t-il déclaré.