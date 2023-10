[Exclusif] Nicaragua, jeunesse, 38 ans du Dandé Léniol, paix et sécurité : Baaba Maal à cœur ouvert !





Le lundi 2 octobre, la star de la musique sénégalaise Baaba Maal a ouvert les portes de sa résidence à Yenne, dans la commune de Toubab Dialaw, pour une rencontre avec la presse nationale et internationale. Pendant une heure de discussion ininterrompue, il a partagé bien plus que sa vision musicale. Des réflexions profondes ont émergé, touchant des sujets brûlants d'actualité.





Au cœur de ces échanges se trouvaient la jeunesse et l'importance d'une politique durable de la paix au Sénégal. Baaba Maal, en tant que musicien et leader d'opinion, a souligné la puissance de la musique en tant que vecteur de sensibilisation et d'unification. Ses paroles ont transcendé les notes de musique, explorant les défis et les opportunités auxquels la jeunesse sénégalaise est confrontée.





À cette occasion, l'édile de Podor annonce l'anniversaire des 38 ans de son orchestre le Dandé Lén?ol avec un grand concert prévu le 7 octobre au Grand Théâtre national de Dakar.





Seneweb vous fait revivre l'intégralité de son entretien avec la presse.