Niveau bas des élèves : Le député Cheikh Seck indexe le "khar mate" des enseignants

« On se rend compte que nos enfants sont de plus en plus nuls », s’est désolé le député Cheikh Seck pendant le vote du budget du ministère de l’Éducation nationale à l’Assemblée nationale.







Selon le parlementaire, il ne faut pas chercher le problème du côté de l’État. À son avis, « les enseignants ont aujourd’hui un comportement qui se répercute sur le niveau des potaches ».





En effet, le député Seck estime que "les enseignants ne donnent plus le temps et l’attention qu’il faut aux enfants. Ils sont souvent en grève et fuient les salles de classe de l’école publique pour aller dans le privé où ils sont payés à l’heure. Là-bas, ils sont beaucoup plus indulgents et vont même jusqu’à faire des fascicules à nos enfants pour gagner du temps à utiliser ailleurs ».





Cheikh Seck invite ainsi l’État à prendre ses dispositions. « L’État ne peut pas dépenser 20 % du budget à l’éducation pour laisser les enseignants saboter le système. Il faut un encadrement rigoureux », a pesté le député.