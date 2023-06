Nouveautés musicales : Viviane, Fefa et Satou Niang déchirent la toile avec des titres ludiques

Trois chanteuses sénégalaises se sont illustrées ce vendredi 16 juin par de nouvelles chansons, histoire de faire plaisir aux fans. Des chansons d'amour y compris des titres qui parlent de la vie sociale sont aux rendez-vous dans cette belle sélection qui fera craquer les mélomanes. La première sur cette sélection est la Reine du Jolof Band. Viviane Chidid fait parler d'elle à travers une ode magnifique intitulée ‘’Par force’’. Après son single ‘’KPC’’, elle confirme sa performance musicale sur la scène.

La jeune chanteuse à la voix sublime, Satou Niang, connue pour ses beaux textes romantiques, revient en force après la sortie de son dernier titre ‘’Moulay Thieugin’’. Dans sa nouvelle chanson, la chanteuse casse la baraque dans un décor magnifique à travers le titre "Focus". Selon elle, dans la vie, il faut toujours se concentrer sur ses affaires au lieu de prendre en compte ce que les autres disent de toi. Focus sur ta vie et tes affaires, tel est le conseil de Satou Niang.