Nouvel album '' E Mentira'' : Philippe Monteiro se déchaîne

Né à Dakar, au Sénégal, de parents Capverdiens, de son vrai nom Bergeron Monteiro plus connu sous son nom de scène Philip Monteiro, l'artiste auteur, compositeur, arrangeur n'est plus à présenter sur la scène musicale. C'est un ténor parmi les ténors. Il navigue entre une diversité de styles musicaux, de la coladeira à l'afro-zouk en passant par le batuque, le cabo-zouk.



Il avait pris un répit pour des raisons professionnelles. L'artiste qui a le secret de transmettre des paroles d'amour dans ses chansons a signé son retour avec un titre mélodieux qui s'intitule '' E mentira''. Dans une vidéo tournée au Cap-Vert, Philippe Monteiro étale son talent. Il va marquer les esprits une nouvelle fois.





Avec son talent qui fait son charme, Philippe Monteiro a collaboré avec plusieurs artistes internationaux et Sénégalais. Son duo fétiche avec Viviane Ndour reste l'une des ses plus belles réalisations. Nous ne pouvons pas ignorer l'hommage rendu aux lions en 2002. Dans un entretien accordé à Seneweb, Philippe Monteiro est revenu sur son absence et sur la sortie de son prochain album solo.