Nouvelle agence : Tecno ouvre sa première VIP Shop au Sénégal

Le Sénégal abrite la première grande boutique vitrine (VIP Shop) de Tecno de l’Afrique de l’Ouest et la cinquième de toute l’Afrique.





La marque de téléphones haut de gamme vient d’ouvrir de nouvelles portes à ses clients pour une meilleure expérience. Garantissant un meilleur rapport qualité et prix de ses produits, Tecno se soucie également du bien-être de ses clients en leur assurant un service client agréable, commode et confortable.

« Ceci reflète l’image de Tecno par rapport aux services que nous sommes entrain d’offrir, par rapport à la trempe mais surtout par rapport à la position numéro un que nous occupons présentement. Cette boutique reflète également tout ce que nous avons en termes de technologies et de beauté juste pour satisfaire et mettre à l’aise nos clients », a affirmé Mouhamadou Diattara, responsable de la formation et Spécialiste de produits Tecno.





Cette agence, sise en face de la Sonatel Mermoz offre divers services de vente et après vente de tous les produits de la marque.