Ouest-Foire : Un maître coranique menace ses élèves avec un couteau

La Division Spéciale de Cybersécurité a cueilli ce mardi le Directeur de l'institut Franco-coranique Tabcira et son enseignant [...], selon des sources de Seneweb.



L'interpellation de ce duo à Ouest-Foire est liée à une vidéo devenue virale dans laquelle on voit un maître enseignant à ses élèves sous la menace d'un couteau.



Les enquêteurs de cette unité d’élite de la police nationale sont à pied d’œuvre pour élucider cette affaire. Le mis en cause et le responsable de cet établissement scolaire sont entre les mains des limiers.



Seneweb vous livre les images choquantes dans cette vidéo ci-dessous