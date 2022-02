Oumou Group célèbre son Brand Ambassador Sadio Mané et met en jeu un voyage à Liverpool

De retour sur la terre de la Teranga, le Meilleur joueur et Champion d’Afrique, Sadio Mané a reçu à son domicile à Dakar la visite du Groupe Oumou , le 9 janvier 2022. C’est sur le coup de 12h qu’une petite délégation du Groupe a franchi le seuil du domicile du Champion avec à sa tête le Président Directeur Général Monsieur, Diabel SECK accompagné de son Directeur Commercial et de l’équipe Communication.





Accueilli par Monsieur Bakary Cissé (Conseiller en communication de Sadio Mané), la délégation d’Oumou Group a été très rapidement rejoint par leur Brand Ambassador qui était très heureux de les recevoir chez lui. Le PDG du Groupe n’a pas manqué de féliciter l’enfant de Bambaly pour l’émotion et la joie que lui et ses coéquipiers ont fait vivre au peuple sénégalais, saluant ainsi le professionnalisme du joueur sur les terrains et en dehors.

Sadio Mané de son côté a remercié le Groupe de l’affection et du respect envers sa personne et son staff en leur réaffirmant qu’il se sent entièrement intégré dans la famille Oumou.









Le Smartphone TCL 10 Pro (Sadio Mané) un smartphone ultra performant qui intègre un processeur Snapdragon 675 couplé à 6 Go de mémoire vive. Il dispose de 128 Go de mémoire interne et l’appareil photo est composé de 4 capteurs à l’arrière dont le principal est de 64 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 16 mégapixels, un module marco de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.







Découvrez l’intégralité de la visite dans la vidéo ci-dessous.