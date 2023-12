Ouverture de l’appel à projets au profit des collectivités territoriales : le processus enclenché

L’arrangement administratif signé entre la France et le Sénégal renouvelé en 2022 reste de vigueur. La preuve, l’appel à projets 2024 sera ouvert du 11 décembre 2023 au 23 février 2024. C’est ce qui justifie la réunion du comité de pilotage du dispositif qui s’est réuni au Ministère des Collectivités territoriales. L’objectif, c’est de valider le cadrage de l’appel à projets de 2024.









Le Ministre des Collectivités Territoriales Modou Diagne Fada et son homologue Florian Blazy, ministre conseiller de l’Ambassade de France au Sénégal ont présidé la réunion. Celle-ci a vu la présence des représentants de l’Union des Associations des élus locaux, de l’Association des Maires et des acteurs des deux États. Ils se sont penchés sur les thématiques prioritaires dans une optique d’apporter des réponses aux enjeux des territoires.





Chaque année, un appel à projets est lancé concernant divers domaines d’intervention notamment du développement économique local, du renforcement de capacités des collectivités territoriales, de la transition écologique et de la sécurité alimentaire ou encore, de l’insertion socio-professionnelle.





Au total, 1800 partenariats ont été noués dans le cadre de cette coopération décentralisée entre les collectivités territoriales du Sénégal et celles de la France. « 98 projets ont été soutenus durant les 9 années de mise en œuvre au profit de 31 communes et 11 départements du Sénégal, pour un cofinancement total de 2 510 485 845 francs CFA pour les deux ministères, sénégalais et français », informe le ministre sénégalais. Ce programme sera décentralisé dans les autres régions du pays et le comité technique du dispositif va accompagner les porteurs de projets tout au long de la vie du projet.





L’autorité sénégalaise ont salué la contribution continuelle de l’Agence Française de Développement à travers le financement du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) et du Projet de Protection côtière de Saint-Louis (PPCS), pilotés par l’Agence de Développement municipal du département.