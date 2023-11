PACASEN : L'ADM engage la réflexion sur la gestion qualitative et durable du cycle de vie des projets

La Banque Mondiale appuie les communes partenaires du PACASEN dans la réalisation d’infrastructures sociales et économiques en conformité avec leurs plans d’investissement triennaux et les plans d’investissements annuels. Cet appui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du Sénégal dans son processus de décentralisation.





Dans cette perspective, le recours à des critères de sélection des projets d’investissements avec notamment la prise en compte des coûts relatifs du cycle de vie des projets est nécessaire.





Selon le coordonnateur du PACASEN, Mansour Bocoum, dans un monde en constante évolution, "où les défis économiques, environnementaux et sociaux sont plus que jamais prégnants, la manière dont nous concevons, planifions et menons à bien nos projets d’investissement revêt une importance capitale".





Afin de capitaliser les meilleures pratiques et les stratégies innovantes qui permettent d’optimiser le cycle de vie des projets, mais également de les rendre durables et bénéfiques pour l’ensemble des parties prenantes, l'Agence de développement municipal (ADM) a initié le débat. C'était sur le thème : "La gestion qualitative et durable du cycle de vie des projets d’investissement".





Il ressort des échanges que la gestion qualitative et durable du cycle de vie des projets d’investissements ne se limite pas seulement à des considérations strictement financières.





"Elle englobe une vision globale, intégrant harmonieusement les aspects économiques, environnementaux et sociaux. Elle requiert l’adoption de méthodes novatrices, une collaboration étroite entre les secteurs public et privé, ainsi qu’une volonté inébranlable de créer un impact positif à long terme. Au cours de ce séminaire, nous aurons l’opportunité d’explorer en profondeur les défis auxquels nous sommes confrontés », a indiqué M. Bocoum.