Pain : Les assurances du regroupement des boulangers du Sénégal au ministre Abdou Karim Fofana

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a rencontré, ce dimanche 29 octobre, les représentants du Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS). Les échanges se sont inscrits dans la dynamique inclusive initiée par Abdou Karim Fofana relativement à la structure du prix du pain.









A l'issue de la rencontre, M. Modou Gueye, président du RBS, s'est réjoui de la teneur des discussions durant laquelle les boulangers ont pu revenir sur leurs difficultés. "Ces derniers jours, a-t-il dit, on a entendu des propos autour d'une hausse du prix du pain. Pour ne pas alarmer la population, nous sommes venus pour entretenir un cadre de concertations avec notre ministre de tutelle. Nous avons abordé plusieurs sujets : la réglementation, la vétusté du matériel, le retour du pain non vendu et la cherté de certaines matières premières." Et d'ajouter : "Le ministre nous a promis que ce cadre de discussion serait formalisé ce mois-ci et tous ces points seront discutés y compris la modification du cadre réglementaire pour trouver une solution durable, sans augmenter le prix du pain. L'essentiel est que le boulanger s'en sorte et que le consommateur ne subisse pas les soubresauts du marché."