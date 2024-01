Pape Amadou Ndiaye : « Notre candidat Amadou Ba a toutes les chances de gagner dès le 1er tour »

Le Ministre auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Développement des Chemins de fer, Dr Pape Amadou Ndiaye, se prononçant sur la présidentielle du 25 février prochain place son candidat Amadou Ba favori. Après la publication, par le Conseil constitutionnel d’une liste de 20 candidats pour briguer la magistrature suprême, Dr Pape Amadou Ndiaye estime que le Premier ministre, candidat de la majorité Benno Bokk Yaakar, va remporter ces joutes, face surtout à d’autres prétendants issus des rangs du camp présidentiel, comme Boun Abdallah Dionne, Mame Boy Diao ou Aly Ngouille Ndiaye.









« Ce sont des joutes électorales ouvertes. C'est difficile parce qu’inédit. C’est pour la première fois que le Président sortant n'est pas candidat. C'est une première, ce qui fait que ce sera extrêmement âpre et disputé, mais, en politique, c'est comme quelqu'un qui est dans un train, tu vois certains monter à la gare et d'autres descendre. Il est vrai que des personnalités d'un certain niveau ont quitté mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont aujourd'hui dans le camp de Benno Bokk Yakaar, pour la victoire du Premier ministre, notre candidat Amadou Ba. Et je pense qu'il a toutes les chances de pouvoir gagner dès le 1er tour, non seulement de par son passage, c'est-à-dire son curriculum vitae, en tant que Directeur général des Impôts et Domaines pendant 10 ans, Ministre des Finances et de l'Économie, Ministre des Affaires étrangères, Premier ministre. Je n'ai pas vu parmi les candidats un meilleur profil. Il a travaillé d'arrache-pied pour la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent, et d'aucuns se rappellent que c'est lui qui l'a défendu au club de Paris, en France », a-t-il confié à Seneweb.





Pour lui, Amadou Ba est un « excellent candidat » qui peut compter sur un « excellent bilan » du Président sortant, Macky Sall. « Le Président Macky Sall a fait, durant ces 12 années, ce qu'aucun Président n'a fait avant lui et cela dans tous les domaines, que ce soit l'énergie, les infrastructures, la santé... Au-delà même du point de vue diplomatique, le Président Macky Sall a marqué son empreinte au niveau de la Présidence de l'Union africaine mais également dans la sous-région avec l'amélioration des relations avec nos voisins (la Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie). Cela a permis aujourd'hui d'avoir en Casamance une stabilité reconnue par tous. Je peux donc vous assurer que nous avons un excellent candidat, un excellent profil, en plus d'un bilan facile à défendre. Il ne nous reste qu'à descendre sur le terrain, à travailler et à montrer aux populations qu'il est de leur intérêt de voter pour le candidat de la continuité mais également le candidat du renouveau dans le sens que le futur Président Amadou Ba va amener une touche nouvelle », rassure le Ministre auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement chargé du Développement des Chemins de fer.