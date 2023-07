Pape Djibril Fall : "La modification de la CREI est un aveu d'échec"

Le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale est en train d'être discuté en plénière à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la session extraordinaire. Si la loi est votée, la Cour de répression de l'enrichissement illicite sera remplacée par un Pool judiciaire financier (PJF).





Pour le député Pape Djibril Fall, on n'a pas un problème de dispositifs. Selon lui, il y a un problème de volonté politique. "L'Exécutif met le coude sur beaucoup de choses. Et on utilise la justice pour humilier des citoyens. La suppression de la CREI est un aveu d'échec", dit-il.