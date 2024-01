Pape Guèye : « Le travail continue pour gagner la CAN en Côte d’Ivoire »

Il est de retour dans l’équipe nationale de football du Sénégal après plusieurs mois d’absence. Pape Guèye a démarré le match amical contre le Niger, le lundi 8 janvier 2024 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sa participation à la CAN en Côte d’Ivoire est un objectif pour ce jeune joueur. « J’ai beaucoup travaillé. L’objectif, c’est de participer à cette Coupe d’Afrique des Nations. Au fil du match, je me sentais bien avec l’aide de mes coéquipiers. Aujourd’hui, je suis content », s’est exprimé Pape Guèye.





Il est conscient que la concurrence est rude à tous les postes. Tout se gagne par le mérite et par la force du travail. C’est sa philosophie. « L’équipe du Sénégal a de bons joueurs à mon poste, en défense et en attaque. Je me suis donné les moyens pour être bien physiquement. Comme à l’entraînement, je me suis bien senti. J’espère qu’on va continuer comme ça », a estimé Pape Guèye.





À ses yeux, une victoire sur la route de la CAN remonte le moral et consolide la confiance. C’est dans ce cadre qu’il classe leur victoire contre l’équipe du Niger dans les ultimes minutes du match. « C’était une victoire assez importante. Même si nous avons marqué aux dernières minutes. Cette victoire nous donnera confiance. Nous avions besoin de retrouver notre public. Et moi ça fait un moment que j’étais absent. Donc, c’est un énorme plaisir. Nous allons continuer à travailler pour remporter le trophée », a laissé entendre Pape Guèye.