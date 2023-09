Pape Matar Sarr, après la défaite des lions contre l’Algérie : “On pouvait mieux faire”

Pape Matar Sarr juge que les Lions pouvaient “mieux faire” après leur défaite (0-1), leur première au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, face à l’Algérie.





“Le contenu n’est pas mal, mais on n’a pas été décisif. On s’est créé des occasions mais on n’a pas réussi à marquer”, estime-t-il.





Le milieu de terrain concède, néanmoins, que les lions “doivent encore travailler” beaucoup d’aspects de leur jeu.