Pape Matar Sarr : ‘’La Can se joue sur des petits détails’’

Après trois succès en autant de matchs, les Lions veulent garder leur dynamique de victoire pour conserver leur titre de champion. C’est ce qu’a fait savoir Pape Matar Sarr à la fin de la séance d'entraînement de l’équipe du Sénégal ce jeudi à l’annexe du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Mais selon le pensionnaire de Tottenham, la Can se joue sur des détails.





‘’Il faut être concentré. Nous devons prendre match par match pour essayer d’atteindre notre objectif qui est de conserver le titre. La Côte d'Ivoire est une bonne équipe, même si elle a connu des difficultés en phase de poule. Mais c’est une Can et on sait que ça se joue sur des détails. On va aborder ce match de la meilleure des façons possibles pour essayer de passer au tour suivant’’, promet-t-il.