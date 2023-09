Pape Modou Fall, Directeur de l'Emploi: "Amadou Bâ a les connaissances et les compétences pour préserver la cohésion nationale et renforcer Bby"

Pape Modou Fall a joint l'acte à la parole. Le Directeur de l’Emploi avait déclaré qu'il va se conformer au choix fait par le président Macky Sall. Après la désignation de l'actuel premier ministre comme candidat de Bby, le président du parti "Deug mo woor" a affiché son soutien à Amadou Bâ.





"Je me réjouis du choix du président Macky Sall. Nous avons toujours déclaré que nous allons soutenir sans faille le candidat choisi par le chef de Bby.Du point de vue de ses compétences, Amadou Bâ a le meilleur profil. Il connaît très bien le fonctionnement de l'Etat et il a occupé différents postes dans le pays. Du côté de la loyauté, il est toujours auprès du Président Macky Sall" témoigne-t-il.





Pour cet allié de Bby, sur le plan sécuritaire, Amadou Bâ est l'homme qu'il faut pour assurer la protection des personnes et de leurs biens dans le pays. Il a les connaissances et les compétences pour préserver le legs et poursuivre les ambitions du président Macky Sall, d'après le responsable politique basé à Diourbel.





"La grande majorité est avec le président Macky et se rangera derrière le candidat de Bby Amadou Bâ. Ce dernier aura la possibilité de maintenir des militants dans l'Apr et avoir le soutien des membres d'autres partis politiques ou des citoyens pour renforcer la coalition. Nous sommes prêts à l'accompagner pour matérialiser la vision du président Macky Sall", assure Pape Modou Fall, Directeur de l'Emploi.





Plus de détails dans la vidéo ci-dessous