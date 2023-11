Passation de service au Fongip : Thérèse Faye Diouf transmet le flambeau à Néné Fatoumata Tall

Une cérémonie riche en émotions s'est déroulée ce jeudi au Fonds de garantie d'investissement prioritaire (Fongip). Il s’agit de la passation de service entre Thérèse Faye Diouf, désormais ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, et Néné Fatoumata Tall, fraîchement nommée administrateur général de cette institution.









Thérèse Faye Diouf a exprimé sa gratitude envers le président Macky Sall pour sa confiance « incessante » envers la jeunesse et son engagement envers la gestion des affaires publiques. « Je réitère mes sincères félicitations à Néné Fatoumata Tall », a-t-elle ajouté, priant pour le succès de sa mission.





Remerciant également les ministres de l'Économie, Amadou Hott, Oulimata Sarr et Doudou Ka, pour leur soutien, elle a salué particulièrement le dynamisme d'Amadou Hott, qui a insufflé une nouvelle énergie au Fongip, et de Doudou Ka, premier administrateur ayant installé l'institution sous la vision présidentielle.





Néné Fatoumata Tall, nouvellement investie, a tenu à exprimer sa gratitude envers le président de la République pour la confiance placée en elle. « C'est l'occasion de lui témoigner ma profonde gratitude et de lui renouveler mon infaillible loyauté », a-t-elle déclaré.





Se projetant dans son nouveau rôle, elle a souligné sa responsabilité de donner vie à la vision présidentielle, en particulier dans le domaine de la compétitivité des micros, petites et moyennes entreprises, grâce à l'instrument « puissant » qu'est le Fongip.







Invitant les acteurs du secteur public et privé à la solidarité pour la mise en œuvre des mesures en faveur de la relance économique, Néné Fatoumata Tall a marqué sa volonté de collaborer avec Thérèse Faye Diouf dans des projets communs entre les deux institutions.







Thérèse Faye Diouf a, quant à elle, retracé les dix années de succès du Fongip dans l'écosystème financier sénégalais. Avec émotion, elle a salué ses anciens collaborateurs, en déclarant « Fongipiens un jour, Fongipiens pour toujours », témoignant ainsi de l'attachement profond à cette institution et à ses hommes et femmes.