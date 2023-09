Pathé Ciss : “Une déception totale”

Pathé Ciss a qualifié de “déception totale” la défaite des Lions face à l’Algérie(0 -1) en match de préparation, hier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.





“On voulait gagner ce match pour faire plaisir à nos supporters, a lâché le milieu défensif en zone mixte. Et surtout pour arrêter l’hémorragie”.





Pathé Ciss a déploré le manque de réalisme des Lions : “Je pense qu’on pouvait gagner ce match, mais quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Notre dernière rencontre, on a marqué 4 buts (NDLR : contre le Brésil 4-2), mais cette fois-ci on n’a manqué d’efficacité et de concentration”





Le joueur s’est par ailleurs dit “satisfait”de sa prestation sur le plan individuel.